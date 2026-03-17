Centro Nacional de Meteorologia prevê tempo nublado, queda de temperatura e chuva leve

ABU DHABI, 17 de março de 2026 (WAM) — O Centro Nacional de Meteorologia (NCM, na sigla em inglês) prevê que o tempo nesta quarta-feira (18/03) será parcialmente nublado a nublado em alguns momentos, especialmente à noite sobre áreas costeiras, ilhas e partes do norte do país, com possibilidade de chuva leve e queda perceptível de temperatura, sobretudo nas regiões oeste.

Os ventos serão fracos a moderados, com intensificação ocasional ao longo do dia, podendo levantar poeira. A direção varia de sudeste a noroeste, com velocidades entre 15 e 25 km/h, chegando a 40 km/h.

No Golfo Arábico, o mar ficará de moderado a agitado. A primeira maré alta ocorrerá às 12h39 e a segunda à 1h48, enquanto as marés baixas estão previstas para 19h19 e 7h11.

No Mar de Omã, as ondas serão de fracas a moderadas, podendo ficar agitadas em alguns momentos. A primeira maré alta será às 9h20 e a segunda às 21h42, enquanto as marés baixas ocorrerão às 15h24 e 4h01.