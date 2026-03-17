Emirados Árabes Unidos condenam plano terrorista que visava desestabilizar o Kuwait

ABU DHABI, 17 de março de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram o plano terrorista que tinha como alvo o Kuwait e elogiaram a atuação das forças de segurança do país, que desmantelaram uma célula ligada ao Hezbollah. O grupo planejava comprometer a segurança e a estabilidade e recrutar novos integrantes.

Khalifa Shaheen Al Marar, ministro de Estado, afirmou que os Emirados Árabes Unidos rejeitam de forma categórica todas as formas de violência, extremismo e terrorismo que atentem contra a segurança e a estabilidade dos países.

O ministro reiterou a plena solidariedade dos Emirados Árabes Unidos com o Kuwait e o apoio às medidas adotadas para preservar a segurança e a estabilidade do país, além de garantir a proteção de cidadãos e residentes.