Presidente dos Emirados e primeiro-ministro da Índia discutem situação regional

ABU DHABI, 17 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma ligação do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. Durante a conversa, os dois discutiram os desdobramentos na região diante da escalada militar e seus impactos sobre a segurança e a estabilidade regional e internacional.

Na ligação, Modi reiterou a condenação da Índia aos ataques iranianos contra os Emirados e outros países da região e manifestou solidariedade às medidas adotadas pelos Emirados para proteger sua segurança, sua soberania e a população.

As duas partes destacaram a necessidade de interromper imediatamente a escalada, com prioridade ao diálogo e à diplomacia para lidar com as questões regionais, evitar novas crises e preservar a paz e a segurança regional e internacional.