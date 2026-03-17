Emirados Árabes Unidos dizem que estoque de medicamentos é suficiente para atender à demanda interna

DUBAI, 17 de março de 2026 (WAM) — A Emirates Drug Establishment (EDE, na sigla em inglês) afirmou que o estoque estratégico de medicamentos e suprimentos médicos dos Emirados Árabes Unidos está seguro e é suficiente para atender às necessidades do mercado interno.

A diretora-geral da entidade, Fatima Al Kaabi, realizou visitas a diversas fábricas farmacêuticas no país como parte da estratégia da instituição para garantir a sustentabilidade do setor.

As visitas tiveram como objetivo apoiar a produção local de medicamentos e avaliar a capacidade produtiva, além das tecnologias utilizadas na fabricação. Durante a agenda, representantes das fábricas apresentaram dados sobre a capacidade atual de produção, planos de expansão e os sistemas tecnológicos adotados, alinhados aos padrões internacionais de qualidade e segurança.

Fatima Al Kaabi também analisou o papel crescente da indústria farmacêutica local na estabilidade do mercado nacional e no fortalecimento das cadeias de abastecimento.

“O ecossistema farmacêutico dos Emirados Árabes Unidos é capaz de responder com eficiência a diferentes cenários regionais e globais. O país conseguiu fortalecer as capacidades dos fabricantes locais e estabelecer marcos legislativos e regulatórios que sustentam o crescimento contínuo do setor", disse.

A diretora-geral afirmou ainda que fabricantes de medicamentos e insumos médicos desempenham papel central na segurança farmacêutica do país e no apoio à economia nacional. Segundo ela, a cooperação com essas empresas contribui para garantir que o estoque estratégico seja suficiente para atender à demanda interna.

Fatima Al Kaabi disse que o setor farmacêutico dos Emirados é estável e preparado, apoiado por um sistema regulatório avançado que assegura o fornecimento contínuo de medicamentos com padrões elevados de qualidade e segurança.

A diretora acrescentou que a Emirates Drug Establishment continuará a trabalhar para fortalecer o ambiente regulatório, incentivando pesquisa e desenvolvimento e aprimorando mecanismos de supervisão conforme as melhores práticas internacionais.

As visitas incluíram fabricantes como Medisal Pharma e ADCAN Pharma. Durante as agendas, foram apresentados os processos produtivos, operações industriais e sistemas de garantia de qualidade e segurança.

Neha Srivastava, diretora-geral da Medisal Pharma, com sede em Abu Dhabi, afirmou que a empresa contribui para o desenvolvimento do setor farmacêutico no país e destacou o papel da Emirates Drug Establishment no fortalecimento da indústria.

Segundo ela, os Emirados contam com uma base farmacêutica sólida, sustentada por um ambiente regulatório avançado e por estabilidade operacional. A executiva afirmou que a empresa mantém compromisso com o abastecimento contínuo do mercado e com a prevenção de desabastecimento.

Fokion Sinis, CEO da ADCAN Pharma, afirmou que a produção farmacêutica local desempenha papel fundamental para garantir a disponibilidade contínua de medicamentos diante das crescentes pressões globais sobre as cadeias de suprimento. Ele reiterou o compromisso da empresa em fornecer volumes suficientes para atender à demanda do mercado dos Emirados Árabes Unidos.

Sinis destacou que a empresa seguirá colaborando com a Emirates Drug Establishment para ampliar a capacidade produtiva e fornecer medicamentos com altos padrões de qualidade e segurança.

As visitas fazem parte dos esforços da entidade para ampliar a cooperação com o setor industrial, fortalecer o sistema de saúde e consolidar os Emirados como um polo regional nos setores de saúde e farmacêutico.