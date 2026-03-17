Ministros do Interior dos Emirados e da Arábia Saudita discutem situação regional

ABU DHABI, 17 de março de 2026 (WAM) — O vice-primeiro-ministro e ministro do Interior dos Emirados Árabes Unidos, tenente-general xeique Saif bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma ligação do ministro do Interior da Arábia Saudita, príncipe Abdulaziz bin Saud bin Nayef bin Abdulaziz Al Saud.

Durante a conversa, os dois discutiram as relações fraternas entre os países e os desdobramentos mais recentes na região diante do aumento das tensões, com destaque para os ataques iranianos não provocados, que atingem a segurança e a estabilidade dos países do Golfo e da região.

Saif bin Zayed afirmou que os Emirados Árabes Unidos estão ao lado da Arábia Saudita e apoiam integralmente todas as medidas adotadas pelo país para preservar sua segurança e sua integridade territorial.