Presidente dos Emirados recebe ligação do rei da Holanda sobre situação regional e segurança

ABU DHABI, 17 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma ligação do rei da Holanda, Willem-Alexander, para discutir os desdobramentos na região diante da atual escalada militar e seus impactos sobre a paz e a segurança regional e internacional.

Durante a conversa, o monarca reiterou a condenação da Holanda aos ataques iranianos contra os Emirados e outros países da região, incluindo alvos civis e infraestrutura civil, destacando que representam violação da soberania e das normas internacionais. Ele afirmou que o governo holandês convocou recentemente o embaixador do Irã após os ataques, reiterou a solidariedade ao país e elogiou a atuação dos Emirados na condução da situação, bem como os esforços para garantir a segurança de cidadãos, residentes e visitantes.

As duas partes destacaram a necessidade de interromper imediatamente a escalada e as ações militares de forma a preservar a segurança e a estabilidade regional e internacional.