Presidente dos Emirados recebe ligação do primeiro-ministro da Etiópia sobre situação regional

ABU DHABI, 18 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu nesta quarta-feira (18/03) uma ligação do primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, durante a qual os dois discutiram os desdobramentos na região diante da escalada militar e seus impactos sobre a segurança e a estabilidade regional e internacional.

Abiy Ahmed reiterou a condenação da Etiópia aos ataques iranianos contra os Emirados e outros países da região, classificando-os como violação da soberania e do direito internacional.

O premiê também afirmou a solidariedade da Etiópia com os Emirados em todas as medidas adotadas para proteger sua segurança, seu território e sua população.

As duas partes destacaram a necessidade de encerrar imediatamente a escalada e de priorizar o diálogo e a diplomacia para resolver as questões pendentes na região, evitando novas tensões e crises e preservando a estabilidade.

Em declaração separada, Mohamed bin Zayed expressou condolências ao primeiro-ministro e ao povo etíope pelas vítimas das enchentes e deslizamentos de terra causados por fortes chuvas. Reafirmou ainda a solidariedade dos Emirados com a Etiópia neste momento.