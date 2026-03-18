Defesas aéreas dos Emirados interceptam 13 mísseis balísticos e 27 drones

ABU DHABI, 18 de março de 2026 (WAM) — Os sistemas de defesa aérea dos Emirados Árabes Unidos interceptaram nesta quarta-feira (18/03) 13 mísseis balísticos e 27 drones lançados pelo Irã.

Desde o início da ofensiva iraniana, as defesas aéreas do país já interceptaram 327 mísseis balísticos, 15 mísseis de cruzeiro e 1.699 drones.

Os ataques mataram dois militares em serviço e outros seis civis — do Paquistão, do Nepal, de Bangladesh e da Palestina.

Ao todo, 158 pessoas ficaram feridas, com lesões de leves a graves. Entre os feridos estão cidadãos dos Emirados Árabes Unidos, Egito, Sudão, Etiópia, Filipinas, Paquistão, Irã, Índia, Bangladesh, Sri Lanka, Azerbaijão, Iêmen, Uganda, Eritreia, Líbano, Afeganistão, Bahrein, Comores, Turquia, Iraque, Nepal, Nigéria, Omã, Jordânia, Palestina, Gana, Indonésia, Suécia e Tunísia.

O Ministério da Defesa afirmou que permanece plenamente preparado para enfrentar qualquer ameaça e que responderá com firmeza a qualquer tentativa de comprometer a segurança do país, garantindo a proteção de sua soberania, segurança e estabilidade, além de resguardar seus interesses e capacidades nacionais.