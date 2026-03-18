Presidente dos Emirados e sultão de Omã trocam cumprimentos pelo Eid Al Fitr e discutem situação regional

ABU DHABI, 18 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, e o sultão de Omã, Haitham bin Tariq, trocaram nesta quarta-feira (18/03) cumprimentos pelo Eid Al Fitr durante uma ligação, desejando prosperidade e bem-estar aos dois países e seus povos, além de paz e prosperidade no mundo.

Durante a conversa, os dois também abordaram os desdobramentos na região e seus impactos sobre a segurança e a estabilidade regional. As duas partes destacaram a necessidade de interromper imediatamente a escalada militar e a importância de priorizar o diálogo e a diplomacia para evitar maior deterioração e preservar a paz e a estabilidade na região.