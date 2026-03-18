Ministro da Economia e do Turismo inspeciona operações de abastecimento em centro de distribuição

ABU DHABI, 18 de março de 2026 (WAM) — O ministro da Economia e do Turismo e presidente do Comitê Supremo de Proteção ao Consumidor, Abdulla bin Touq Al Marri, realizou uma visita ao centro de distribuição do Carrefour para verificar o abastecimento de alimentos e as operações de suprimento.

O CEO da Majid Al Futtaim Holding, Ahmed Galal Ismail, e executivos do grupo receberam o ministro durante a visita. A inspeção teve como objetivo garantir a ampla disponibilidade de produtos alimentícios aos consumidores, além de reforçar a supervisão do mercado e o monitoramento contínuo dos estoques estratégicos do país.

Abdulla bin Touq afirmou que os pontos de venda em todo o país operam com ampla oferta de produtos em quantidades suficientes para atender à demanda.

O ministro disse que o mercado também oferece variedade de alternativas de bens e serviços, apoiada por cadeias de suprimento estáveis, o que amplia as opções de preços e reforça os estoques estratégicos, especialmente de alimentos e medicamentos.

Durante a visita, o ministro analisou as operações de abastecimento e compras do centro, incluindo o recebimento de cargas, os processos de inspeção de qualidade, os procedimentos de segurança alimentar, os mecanismos de manejo de produtos frescos e essenciais e os sistemas de gestão de estoque e armazenamento, com foco na continuidade do fornecimento.

Abdulla bin Touq também se reuniu com executivos do grupo para discutir a distribuição de produtos diante do cenário atual. A reunião abordou ainda o papel das parcerias locais na eficiência das cadeias de suprimento, os sistemas digitais de processamento de pedidos e os serviços de entrega, com foco na agilidade e eficiência no atendimento ao consumidor.

“Grandes centros de distribuição no país desempenham papel fundamental na segurança alimentar nacional, ao garantir a estabilidade de bens e preços e facilitar o fluxo regular de produtos nos mercados, reforçando a posição dos Emirados Árabes Unidos como polo regional nos setores de alimentos e logística avançada”, disse o ministro.

Segundo ele, as operações de abastecimento e aquisição seguem normalmente, conforme os planos estratégicos, refletindo o alto nível de prontidão dos estoques e garantindo a disponibilidade contínua de produtos essenciais, sem impacto sobre preços.

O ministro acrescentou que o ministério, em coordenação com outras autoridades, monitora diariamente os níveis de estoque em fornecedores e centros de distribuição e realiza análises detalhadas para assegurar o abastecimento de cada item essencial, apoiando decisões para manter a estabilidade de mercado e de preços.

Ahmed Galal Ismail afirmou que as equipes trabalham continuamente para garantir a disponibilidade de produtos essenciais em quantidades suficientes em todas as lojas Carrefour no país, atendendo às necessidades dos consumidores com preços estáveis e acessíveis.

O executivo destacou que a visita reforça a importância da cooperação entre os setores público e privado para sustentar a estabilidade do mercado e fortalecer o sistema nacional de segurança alimentar. Ismail afirmou que esse compromisso segue sendo reforçado por meio do aumento da eficiência das cadeias de suprimento e do aprimoramento das capacidades operacionais para atender às comunidades onde atuam.

Durante a visita, Abdulla bin Touq também se encontrou com equipes operacionais do centro e ressaltou o papel desses profissionais na manutenção do funcionamento das cadeias de suprimento e na oferta contínua de produtos essenciais em todo o país.

O ministro afirmou que o empenho das equipes é fundamental para garantir a estabilidade do abastecimento e atender às necessidades dos consumidores.