Centro Nacional de Meteorologia prevê tempo moderado e chuvas isoladas nos Emirados

ABU DHABI, 18 de março de 2026 (WAM) — O Centro Nacional de Meteorologia (NCM, na sigla em inglês) prevê tempo geralmente moderado nos Emirados Árabes Unidos entre esta quinta-feira (19/03) e terça-feira (24/03), com temperaturas amenas durante o dia e agradáveis à noite e nas primeiras horas da manhã.

O tempo deve variar de parcialmente nublado a nublado em alguns momentos, com aumento da nebulosidade e formação de nuvens de chuva que podem provocar precipitações de intensidade variada em áreas isoladas do país.

As temperaturas também devem cair, especialmente no domingo (22/03) e na segunda-feira (23/03).

Os ventos sopram de sudeste a nordeste, com intensidade fraca a moderada, podendo se intensificar em alguns momentos com a formação de nuvens, levantando poeira e areia em áreas expostas e reduzindo a visibilidade horizontal.

No Golfo Arábico e no Mar de Omã, o mar varia de pouco agitado a moderado, podendo ficar agitado em alguns momentos com a atividade de nuvens.