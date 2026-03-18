Ramadã chega ao fim nesta quinta; sexta-feira marca início do Eid Al Fitr nos Emirados

ABU DHABI, 18 de março de 2026 (WAM) — A Corte Presidencial anunciou que a quinta-feira (19/03) será o último dia do mês sagrado do Ramadã, e a sexta-feira (20/03) marcará o primeiro dia do Eid Al Fitr nos Emirados Árabes Unidos.

Em comunicado, a Corte informou que, com base na decisão do Comitê de Observação da Lua para o mês de Shawwal de 1447 AH, vinculado ao Conselho de Fatwa dos Emirados, que se reuniu na noite de quarta-feira (18/03) em Abu Dhabi, correspondente ao 29º dia do Ramadã de 1447 AH, e após análise dos relatos e resultados da observação em todo o país, o crescente lunar não foi avistado.

Dessa forma, a quinta-feira (19/03) completa o Ramadã, e a sexta-feira (20/03) será o primeiro dia do Eid Al Fitr no país.

Na ocasião, a Corte Presidencial apresentou felicitações ao presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan; ao vice-presidente, primeiro-ministro e governante de Dubai, xeique Mohammed bin Rashid Al Maktoum; aos membros do Conselho Supremo e governantes dos emirados; ao vice-presidente, vice-primeiro-ministro e presidente da Corte Presidencial, xeique Mansour bin Zayed Al Nahyan; ao príncipe herdeiro de Abu Dhabi, xeique Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan; aos príncipes herdeiros e vice-governantes; ao povo dos Emirados e às nações árabes e islâmicas.

O comunicado também incluiu orações para que a data retorne com bênçãos, prosperidade e bem-estar aos Emirados e ao mundo.