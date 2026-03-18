Emirados Árabes Unidos afirmam que ataques a instalações ligadas ao campo Pars ameaçam a segurança energética global

ABU DHABI, 18 de março de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos afirmaram que ataques a instalações energéticas ligadas ao campo South Pars, no Irã — extensão do campo North Field, no Qatar — representam uma escalada grave.

O país destacou que ataques contra infraestrutura energética constituem uma ameaça direta à segurança energética global, além de comprometer a segurança e a estabilidade da região. Essas ações também têm graves consequências ambientais e representam riscos diretos a civis, à segurança marítima e a instalações civis e industriais essenciais.

Os Emirados ressaltaram ainda a importância de evitar, em qualquer circunstância, o ataque a infraestruturas críticas e reafirmaram a necessidade de respeitar o direito internacional e preservar a segurança e a estabilidade regionais.