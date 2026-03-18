Parlamento Árabe condena ataques iranianos contínuos contra os Emirados

CAIRO, 18 de março de 2026 (WAM) — O presidente do Parlamento Árabe, Mohammed bin Ahmed Al Yamahi, condenou os ataques iranianos contínuos contra os Emirados Árabes Unidos e afirmou que essas ações agressivas representam violação flagrante do direito internacional e das normas internacionais, além de refletirem uma postura que ignora os princípios da Carta das Nações Unidas.

Al Yamahi reiterou o apoio total do Parlamento às medidas adotadas pelos Emirados e por outros países árabes atingidos pelos ataques e destacou o direito legítimo dessas nações de preservar sua segurança e defender sua soberania, em conformidade com o direito internacional.