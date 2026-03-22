Presidente dos Emirados Árabes Unidos visita Hamad Saeed Al Balushi

ABU DHABI, 22 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, visitou Hamad Saeed Al Balushi.

Mohamed bin Zayed trocou cumprimentos pelo Eid Al Fitr com Al Balushi e sua família, desejando prosperidade e felicidades na ocasião. Eles também rezaram por bênçãos contínuas ao país e por segurança, estabilidade e prosperidade aos Emirados e seu povo.

Durante o encontro, o líder emiradense e os presentes conversaram sobre os valores de coesão social e proximidade que marcam a sociedade dos Emirados Reafirmaram ainda o compromisso da liderança em fortalecer esses princípios, considerados fundamentais para a unidade e o desenvolvimento do país.

O xeique Hamed bin Zayed Al Nahyan; o xeique Theyab bin Zayed Al Nahyan; o xeique Omar bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Fundação Zayed para o Bem; o xeique Khalid bin Zayed Al Nahyan, presidente do Conselho da Autoridade Zayed para Pessoas com Determinação; o xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais; o xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, assessor do presidente dos Emirados; e outras autoridades acompanharam a visita.