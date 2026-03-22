Emirados Árabes Unidos têm sistema robusto de segurança alimentar e forte integração com mercados globais, diz ministro

SHARJAH, 22 de março de 2026 (WAM) — O ministro da Economia e do Turismo e presidente do Comitê Supremo de Proteção ao Consumidor, Abdulla bin Touq Al Marri, afirmou que os Emirados Árabes Unidos contam com um sistema de segurança alimentar sólido e avançado, que não depende apenas de estoques locais, sendo sustentado por uma ampla rede de relações econômicas com mercados globais, permitindo acesso a múltiplas fontes alternativas de alimentos em caso de interrupções no fornecimento.

Durante visita de inspeção ao Lulu Hypermarket em Sharjah, o ministro afirmou que o país dispõe de infraestrutura logística avançada, incluindo portos de padrão internacional, diversas rotas marítimas, canais alternativos de transporte e uma rede eficiente de transporte aéreo e terrestre, além de modernas instalações de armazenamento e manuseio. Segundo ele, esses fatores posicionam os Emirados como um polo regional de distribuição de alimentos e reforçam a capacidade de enfrentar eventuais interrupções nas cadeias de suprimento sem impacto nos mercados, garantindo a disponibilidade contínua de produtos essenciais aos consumidores, inclusive em períodos de alta demanda.

Abdulla bin Touq destacou que os grandes varejistas do país desempenham papel central no fluxo de mercadorias, atuando como elo direto entre as cadeias de suprimento e os consumidores, além de contribuírem para a regulação e estabilização de preços ao gerenciar volumes de oferta e atender à demanda crescente.

A visita integra os esforços contínuos para monitorar a estabilidade de preços e garantir a disponibilidade de alimentos em quantidades suficientes para atender às necessidades dos consumidores no cenário atual. A iniciativa também buscou avaliar a capacidade dos estabelecimentos de lidar com o aumento da demanda durante o período do Eid, além de assegurar a oferta de produtos essenciais frescos e variados, em linha com o compromisso do ministério com o bem-estar do consumidor e a estabilidade do mercado.

A inspeção incluiu seções como frutas e verduras, padarias, carnes, pescados, laticínios e outros produtos essenciais, com foco na diversidade, qualidade e disponibilidade contínua.

O presidente do Lulu Group International, Yusuff Ali M.A., afirmou que o grupo trabalha em estreita coordenação com escritórios de compras globais e fornecedores para garantir o abastecimento contínuo e a estabilidade de preços nas lojas nos Emirados.

Segundo ele, a empresa importou recentemente mais de 5.000 toneladas de frutas, vegetais, carnes e outros produtos alimentícios, perecíveis e não perecíveis, por meio de 26 voos fretados e embarcações de carga.

Yusuff Ali também agradeceu à liderança do país e às autoridades governamentais pelo apoio e pelas iniciativas adotadas no atual contexto.

A visita também evidenciou a oferta de promoções e descontos em itens como arroz, óleos, ovos, laticínios e aves, impulsionados pelo aumento da oferta e pela variedade de opções disponíveis. O cenário reflete o compromisso dos varejistas em atender à demanda das famílias durante períodos de maior consumo, com produtos de qualidade e preços competitivos, sem sinais de estocagem atípica ou aumento anormal da demanda.

O Ministério da Economia e do Turismo, em cooperação com os departamentos locais de desenvolvimento econômico, segue reforçando a fiscalização do mercado por meio de equipes especializadas e do sistema eletrônico de monitoramento de preços, que permite o acompanhamento em tempo real.

O sistema abrange 627 grandes estabelecimentos varejistas, incluindo cooperativas, hipermercados e lojas de grande porte, que representam cerca de 90% do comércio interno de bens essenciais no país, contribuindo para a estabilidade de preços e a proteção dos consumidores.

O ministério informou que, em caso de irregularidades como escassez de produtos, práticas monopolistas, fraude ou aumentos injustificados de preços, o público pode entrar em contato pelo telefone 8001222 ou pelo e-mail info@moet.gov.ae

para relatar ocorrências, contribuindo para a proteção dos direitos do consumidor e a estabilidade do mercado.