Emirados Árabes Unidos expressam solidariedade ao Canadá e aos Estados Unidos e lamentam vítimas de acidente com avião em Nova York

ABU DHABI, 23 de março de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos expressaram condolências e solidariedade ao Canadá e aos Estados Unidos após uma colisão envolvendo uma aeronave da Air Canada Express no aeroporto LaGuardia, em Nova York, que resultou na morte do piloto e do copiloto. O acidente deixou ainda passageiros de várias nacionalidades feridos.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores manifestou condolências às famílias das vítimas, além de solidariedade ao governo e ao povo do Canadá pela tragédia. Desejou também rápida recuperação aos feridos.