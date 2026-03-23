Presidente dos Emirados Árabes Unidos visita Faris Khalaf Al Mazrouei

ABU DHABI, 23 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, visitou Faris Khalaf Al Mazrouei, presidente da Autoridade de Patrimônio de Abu Dhabi.

Mohamed bin Zayed conversou com Al Mazrouei, sua família e os presentes. Eles também trocaram cumprimentos pelo Eid Al Fitr, desejando segurança, prosperidade e bem-estar contínuos ao país.

O encontro abordou os valores de coesão social e proximidade que marcam a sociedade dos Emirados e o compromisso da liderança em fortalecê-los como base de uma comunidade unida, que contribui para a segurança e o desenvolvimento do país.

Mohamed bin Zayed destacou os serviços prestados por Al Mazrouei ao país e ressaltou seus esforços na preservação do patrimônio dos Emirados, sua proteção para as futuras gerações e o fortalecimento da identidade nacional.

O xeique Hamdan bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, vice-presidente da Corte Presidencial para Assuntos Especiais; o xeique Mohammed bin Hamad bin Tahnoon Al Nahyan, assessor do presidente dos Emirados; e outras autoridades acompanharam a visita.