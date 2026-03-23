Presidentes dos Emirados Árabes Unidos e da Indonésia discutem cooperação e situação regional

ABU DHABI, 23 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma ligação do presidente da Indonésia, Prabowo Subianto, durante a qual discutiram os desdobramentos na região e os impactos da escalada militar em curso sobre a segurança e a estabilidade regional e internacional.

As partes também abordaram os ataques terroristas iranianos contínuos contra os Emirados e outros países da região, incluindo ataques contra civis, infraestrutura civil e instalações vitais, destacando que representam violação da soberania e do direito internacional.

O presidente da Indonésia reiterou a condenação de seu país aos ataques e afirmou solidariedade aos Emirados, além de apoio total às medidas adotadas para proteger sua segurança, estabilidade e integridade territorial e garantir a segurança de sua população e residentes. Ele também elogiou a condução da situação pelos Emirados e a eficácia das medidas adotadas para proteger cidadãos, residentes e visitantes.

Os dois lados destacaram a necessidade de interromper imediatamente a escalada militar e de priorizar o diálogo e a diplomacia para tratar as questões regionais e evitar novas crises.

A ligação também tratou da cooperação bilateral, com ambas as partes reafirmando o compromisso de fortalecer as relações entre os dois países, em linha com suas prioridades de desenvolvimento e interesses comuns, no âmbito da Parceria Econômica Abrangente.