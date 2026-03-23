Centro Nacional de Meteorologia prevê continuidade das chuvas nos Emirados Árabes Unidos até sexta-feira

ABU DHABI, 23 de março de 2026 (WAM) — O Centro Nacional de Meteorologia (NCM, na sigla em inglês) prevê continuidade de chuvas de intensidade variada em diversas áreas do país nesta segunda-feira (23/03), com precipitações à tarde nas regiões norte e leste e em Al Ain, estendendo-se à noite para as mesmas áreas e avançando gradualmente para o oeste no fim da noite.

O NCM também prevê chuva intermitente durante o dia na terça-feira (24/03) em áreas dispersas do país, com extensão à noite para regiões oeste, leste, áreas costeiras e ilhas.

A condição climática deve continuar na quarta-feira (25/03), com chuva ao longo do dia em diferentes partes do país, de forma intermitente, concentrando-se à noite nas regiões leste e em Al Ain, com redução gradual das chances no fim da noite.

Na quinta-feira (26/03), a probabilidade de chuva deve ser baixa pela manhã, mas aumenta novamente à tarde e à noite nas regiões norte e leste e em Al Ain, estendendo-se no fim da noite para áreas costeiras, ilhas e regiões do oeste.

Na sexta-feira (27/03), há previsão de chuva durante o dia em várias áreas do país, começando pelas ilhas e regiões costeiras e do oeste e avançando gradualmente para a maior parte do território, enquanto a cobertura de nuvens e as chances de chuva devem diminuir durante a noite.