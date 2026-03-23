Centro Nacional de Meteorologia prevê chuva, ventos fortes e mar agitado nesta terça-feira

ABU DHABI, 23 de março de 2026 (WAM) — O Centro Nacional de Meteorologia (NCM, na sigla em inglês) prevê que o tempo na terça-feira (24/03) será parcialmente nublado a nublado, com formação de nuvens e chuva de intensidade variada na maior parte do país.

Em comunicado, o centro informou que os ventos serão fracos a moderados, podendo se intensificar em alguns momentos com a presença de nuvens, levantando poeira e areia e reduzindo a visibilidade horizontal. Os ventos sopram de nordeste a sudeste, com velocidade entre 10 e 25 km/h, podendo atingir até 45 km/h.

No Golfo Arábico, o mar ficará de pouco agitado a moderado, podendo ficar agitado em alguns momentos com a presença de nuvens. A primeira maré alta ocorre às 17:10 e a segunda às 04:29, enquanto a primeira maré baixa será às 10:47 e a segunda às 21:48.

No Mar de Omã, o mar ficará de pouco agitado a moderado, podendo ficar agitado em alguns momentos com a presença de nuvens. A primeira maré alta ocorre às 14:10 e a segunda às 00:52, enquanto a primeira maré baixa será às 19:39.