Presidente dos Emirados Árabes Unidos discute situação regional com secretário-geral da Otan

ABU DHABI, 23 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, conversou por telefone com o secretário-geral da Otan, Mark Rutte, sobre a escalada militar em curso na região e seus impactos sobre a segurança regional e internacional, além das consequências para o transporte marítimo e a economia global.

A ligação abordou os ataques terroristas iranianos contínuos contra os Emirados e outros países da região, incluindo ataques contra civis, infraestrutura civil e instalações vitais.

O secretário-geral da Otan condenou os ataques e afirmou que eles violam a soberania, o direito internacional e a Carta das Nações Unidas. Elogiou também a condução da situação pelos Emirados e as medidas adotadas para proteger seu território e garantir a segurança da população e dos residentes.