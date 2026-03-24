Emirados Árabes Unidos condenam ataque a hospital em Darfur Oriental

ABU DHABI, 24 de março de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência o ataque a um hospital em Darfur Oriental, atribuído à Autoridade de Porto Sudão, que resultou em dezenas de mortos e feridos e constitui uma violação flagrante do direito internacional humanitário.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores afirmou a rejeição categórica do país ao ataque contra civis e instituições civis e ressaltou a necessidade de proteger instalações médicas e profissionais de saúde, garantindo que não sejam alvo de ações durante conflitos.

O ministério reiterou a posição firme dos Emirados em defesa de um cessar-fogo imediato, do fim dos combates, da facilitação de acesso humanitário urgente e sem restrições e de um processo de transição confiável, liderado por civis, inclusivo e independente das partes em conflito e de grupos extremistas. Também pediu ao Conselho de Segurança que adote todas as medidas necessárias para garantir o cumprimento integral dessas diretrizes pelas partes envolvidas.

A pasta expressou condolências ao povo sudanês e às famílias das vítimas e desejou rápida recuperação aos feridos.