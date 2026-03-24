Ativos externos do Banco Central dos Emirados Árabes Unidos superam US$ 295 bilhões em janeiro

ABU DHABI, 24 de março de 2026 (WAM) — Os ativos externos do Banco Central dos Emirados Árabes Unidos (CBUAE, na sigla em inglês) superaram 1,08 trilhão de dirhams (US$ 295 bilhões) no fim de janeiro de 2026, ante 1,05 trilhão de dirhams (US$ 288 bilhões) no fim de dezembro de 2025, segundo dados oficiais divulgados nesta terça-feira (24/03).

Os ativos externos estavam distribuídos em 285,5 bilhões de dirhams (US$ 77,7 bilhões) em saldos de contas correntes e depósitos em bancos no exterior, 740,9 bilhões de dirhams (US$ 201,7 bilhões) em investimentos externos e 58 bilhões de dirhams (US$ 15,8 bilhões) em outros ativos externos.

O balanço do Banco Central superou 1,11 trilhão de dirhams (US$ 304 bilhões), distribuídos em 533,4 bilhões de dirhams (US$ 145,2 bilhões) em contas correntes e depósitos, 306 bilhões de dirhams (US$ 83,3 bilhões) em títulos monetários e certificados islâmicos de depósito, 177,4 bilhões de dirhams (US$ 48,3 bilhões) em notas e moedas emitidas e 24,9 bilhões de dirhams (US$ 6,8 bilhões) em outros passivos. O capital e as reservas somaram 77,6 bilhões de dirhams (US$ 21,1 bilhões).

Do lado dos ativos, o Banco Central registrou 224,2 bilhões de dirhams (US$ 61 bilhões) em caixa e saldos bancários, 76,2 bilhões de dirhams (US$ 20,7 bilhões) em depósitos, 767,6 bilhões de dirhams (US$ 209 bilhões) em investimentos e 51,3 bilhões de dirhams (US$ 14 bilhões) em outros ativos.