Presidente dos Emirados Árabes Unidos discute situação regional com primeiro-ministro da Malásia

ABU DHABI, 24 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma ligação do primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, para discutir os desdobramentos mais recentes na região e seus impactos sobre a segurança e a estabilidade regional e internacional, além dos efeitos na economia global.

A ligação abordou os ataques terroristas iranianos contínuos contra os Emirados e outros países, incluindo ataques contra civis, infraestrutura civil e instalações vitais, destacando que essas ações representam violação da soberania e do direito internacional e comprometem a estabilidade regional e internacional.

Anwar Ibrahim reiterou a condenação de seu país aos ataques e elogiou a condução da situação pelos Emirados, bem como a eficácia das medidas adotadas para garantir a segurança da população, dos residentes e dos visitantes.

Os dois lados destacaram a necessidade de conter a escalada e priorizar o diálogo e a diplomacia para tratar as questões pendentes de forma a preservar a segurança e a estabilidade regional.