Emirados Árabes Unidos sediam libertação de cidadão dos EUA detido no Afeganistão

ABU DHABI, 24 de março de 2026 (WAM) — O Ministério das Relações Exteriores informou que os Emirados Árabes Unidos sediaram a libertação de um cidadão dos Estados Unidos que estava detido no Afeganistão, facilitando sua transferência para os EUA, na presença de representantes das autoridades competentes dos dois países.

A pasta agradeceu aos Estados Unidos e ao Afeganistão pela confiança depositada nos Emirados e por escolherem o país como local da operação. Segundo o ministério, a iniciativa reflete o papel dos Emirados como mediador confiável na promoção de soluções diplomáticas e humanitárias, além de reforçar sua atuação na promoção do diálogo e da cooperação internacional.

O ministério manifestou ainda a expectativa de que esses esforços contribuam para a segurança, a estabilidade e a prosperidade em níveis regional e internacional.