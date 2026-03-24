Emirados Árabes Unidos condenam ataque terrorista iraniano não provocado contra o Bahrein

ABU DHABI, 24 de março de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram com veemência o ataque terrorista iraniano não provocado contra o Bahrein, que resultou na morte de um contratado civil marroquino das Forças Armadas dos Emirados durante missão de rotina, além de deixar cinco integrantes do Ministério da Defesa dos Emirados e vários militares bareinitas feridos, em violação flagrante do direito internacional.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que a agressão representa uma violação da soberania do Bahrein e uma ameaça à sua segurança e estabilidade, além de configurar uma escalada perigosa que compromete a segurança dos países do Conselho de Cooperação do Golfo e da região.

Os Emirados expressaram plena solidariedade ao Bahrein e reafirmaram apoio a todas as medidas voltadas à proteção de sua segurança e estabilidade. O país também manifestou condolências à família da vítima, bem como ao Marrocos, e desejou pronta recuperação aos feridos.