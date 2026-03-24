Presidente dos Emirados Árabes Unidos fala sobre situação regional e relações bilaterais com líder da Eslovênia

ABU DHABI, 24 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma ligação da presidente da Eslovênia, Nataša Pirc Musar, que condenou os ataques terroristas iranianos contínuos contra os Emirados e outros países da região, incluindo ações contra civis, infraestrutura civil e instalações vitais, destacando que esses ataques representam violação da soberania e do direito internacional e comprometem a segurança e a estabilidade regional.

Musar afirmou a solidariedade da Eslovênia com os Emirados e o apoio às medidas adotadas para proteger sua segurança, estabilidade e integridade territorial, além de garantir a segurança da população e dos residentes. Ela também elogiou a condução da situação pelos Emirados e a eficácia das medidas adotadas para proteger cidadãos, residentes e visitantes.

Os dois discutiram também os impactos da escalada militar em curso sobre a paz e a segurança regional e internacional, além de seus efeitos significativos sobre a economia global.

Os dois lados destacaram ainda a necessidade de conter a escalada e priorizar o diálogo e a diplomacia para tratar as questões regionais pendentes, de forma a preservar a segurança e a estabilidade e evitar novas crises.

A ligação também tratou da cooperação bilateral e das oportunidades para ampliar as relações, com ambas as partes reafirmando o compromisso de fortalecer os laços em apoio às ambições de desenvolvimento dos dois países.