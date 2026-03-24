Chuvas intensas e tempestades atingem Emirados Árabes Unidos e afetam várias cidades

ABU DHABI, 24 de março de 2026 (WAM) — Chuvas de intensidade variada atingiram diversas regiões dos Emirados Árabes Unidos nesta terça-feira (24/03). Segundo dados registrados até as 20h, as precipitações variaram de pancadas fortes com trovoadas e relâmpagos a chuvas moderadas e leves em vários emirados.
Em comunicado, o Centro Nacional de Meteorologia (NCM, na sigla em inglês) informou que chuvas fortes acompanhadas de trovoadas e relâmpagos foram registradas em áreas de Abu Dhabi, incluindo Al Riyadh, Al Wathba, o Aeroporto Internacional Zayed, Khalifa City e Madinat Zayed. Condições semelhantes ocorreram em Al Faya, em Sharjah, e em diversas áreas de Al Ain, como Al Saad, Al Faqa, Al Masoudi, Al Foah, Nahil e o Aeroporto Internacional de Al Ain.
O sistema climático também se estendeu a várias áreas de Al Dhafra, onde houve chuva forte em Mukasib Island, Mahamliya, Al Yasat, Sir Bani Yas, oeste de Ghayathi, oeste de Bu Hasa, Ghayathi, nordeste de Yao Al Nadhrah, sul de Habshan, Mzeer’ah e Al Mirfa. Chuvas intensas também foram registradas em Al Dhaid e Mleiha, em Sharjah, em partes de Fujairah, em Habshan (Abu Dhabi), em Al Dhait e Sheikh Khalifa City (Ras Al Khaimah) e em Al Shiwayb (Al Ain).
Chuvas moderadas a fortes com trovoadas também ocorreram em Mohamed bin Zayed City e Baniyas (Abu Dhabi), além de áreas a oeste de Sweihan, em Al Ain.
Em outras regiões, chuvas moderadas a fortes atingiram Al Sila, Sheikh Salama bint Butti Road, Ras Ghumais, Liwa, Madinat Zayed e áreas ao sul de Bu Hasa, em Al Dhafra. Precipitações semelhantes foram registradas em diversas ilhas e áreas de Abu Dhabi, como Porto Zayed, Al Maryah, Al Reem, Abu Al Abyad, Das, Zirku, Delma, Qarnain, Shakhbout City, Al Shawamekh, Hudayriat, Al Futaisi, Saadiyat, Yas e Ghantoot, além de Al Shanayel Norte, Al Salamiya, Al Nouf, Khalifa City e Masdar City. Também choveu em áreas dispersas de Ras Al Khaimah e Sharjah, bem como em Khor Fakkan, Kalba, partes de Dubai, Dibba Fujairah, East Khor, Porto de Umm Al Qaiwain, Ilha Al Sinniyah, Hatta, Al Towayya, Al Khabisi e Al Nabbagh, em Al Ain.
Chuvas moderadas foram registradas ainda em Umm Al Ashtan (Al Dhafra), Al Bateen, Ilha Balghaiylam, Sir Bu Nair, Ramhan e Al Bahia (Abu Dhabi), Jebel Jais e Khor Khuwair (Ras Al Khaimah), além de Razeen, Al Khatm, Al Khazna, Remah e Abu Samrah (Al Ain).
Chuvas leves a moderadas atingiram também Abu Dhabi Industrial City, Umm Al Zumoul (Al Ain), norte de Jseirah, Bada Dafas, Madinat Zayed, Hameem e Jseirah (Al Dhafra), além de Hudayriat, Al Shawamekh e Al Falah (Abu Dhabi), Al Hayer (Al Ain) e a Ilha Arzanah.
Chuvas leves também foram registradas no sul de Al Hamra e ao norte de Wutayyid (Al Dhafra), Corniche de Abu Dhabi, Ilha Lulu, Al Ruwais, Al Sarooj, Jebel Hafeet, Al Dhahir, Mazeed e Ain Al Fayda (Al Ain).