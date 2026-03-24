Municípios dos Emirados Árabes Unidos reforçam resposta às chuvas para garantir segurança e fluxo de tráfego

EMIRADOS, 24 de março de 2026 (WAM) — Autoridades municipais em todo o país intensificaram as medidas de campo e de resposta emergencial diante das chuvas e das condições climáticas instáveis, ampliando os esforços para proteger instalações públicas, manter o fluxo de tráfego e garantir a eficiência dos sistemas de drenagem de águas pluviais.

Na região de Al Dhafra, equipes de emergência atenderam 420 ocorrências em apenas 12 horas, dentro de um plano operacional proativo, com taxa de resposta de 100%. A prefeitura informou que os efeitos das chuvas moderadas a fortes que atingiram cidades da região foram totalmente controlados, incluindo a remoção de árvores caídas e a limpeza de acúmulos de água e areia, o que contribuiu para melhorar o tráfego e aumentar a satisfação da população. A municipalidade também reafirmou sua prontidão para enfrentar emergências, com equipes, equipamentos e veículos disponíveis, além da eficiência dos sistemas de drenagem.

Em Sharjah, a municipalidade de Dibba Al Hisn iniciou a execução de seus planos de campo em resposta às chuvas, com equipes especializadas atuando continuamente.

O diretor da municipalidade de Dibba Al Hisn, Talib Abdullah Al Yahyai, afirmou que as equipes ativaram os planos de intervenção desde as primeiras horas do fenômeno climático e reforçaram a presença nas principais vias para garantir a fluidez do tráfego e minimizar impactos. Ele acrescentou que os esforços técnicos foram intensificados com o monitoramento contínuo dos sistemas de drenagem e a verificação de sua eficiência operacional, além de inspeções em instalações públicas e áreas costeiras para garantir a segurança.

A municipalidade de Ajman também elevou o nível de prontidão para responder às chuvas e às condições climáticas, como parte das medidas preventivas adotadas em todo o país.