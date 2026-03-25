Emirados Árabes Unidos vão presidir 38ª Conferência Regional da FAO e sediar reunião ministerial em 21 de abril

DUBAI, 25 de março de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos vão presidir a 38ª sessão da Conferência Regional da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) para o Oriente Próximo (NERC38) e sediar a reunião ministerial em 21 de abril, em Al Ain.

O evento, realizado em paralelo à segunda edição da Conferência e Exposição Agrícola dos Emirados, destaca o papel de liderança do país no avanço de sistemas agrícolas e alimentares sustentáveis na região.

O anúncio ocorreu durante a reunião preparatória de altos funcionários, etapa fundamental para estabelecer bases técnicas e políticas, discutir desafios e formular recomendações a serem adotadas na reunião ministerial. A conferência adota o tema “Inovando para transformar sistemas agroalimentares” e busca alinhar prioridades regionais e fortalecer a cooperação nos próximos dois anos.

Mohammed Saeed Al Nuaimi, subsecretário do Ministério da Mudança Climática e Meio Ambiente, presidiu a reunião preparatória, que reuniu mais de 200 representantes de países do Oriente Próximo e do Norte da África.

As discussões se concentraram no fortalecimento das cadeias de abastecimento, na diversificação das fontes de alimentos, na melhoria da logística e no uso de soluções inovadoras para ampliar a segurança alimentar e a resiliência dos sistemas.

Al Nuaimi afirmou que a região enfrenta desafios sem precedentes que afetam as cadeias de abastecimento de alimentos, incluindo mudanças climáticas, escassez de água e limitações de terras, agravados por desenvolvimentos geopolíticos atuais que exigem respostas coordenadas e rápidas.

Al Nuaimi reafirmou o compromisso dos Emirados Árabes Unidos com o avanço de sistemas agrícolas sustentáveis por meio da inovação e da tecnologia e destacou que o país pretende, durante sua presidência da conferência, impulsionar soluções inovadoras e aprofundar a cooperação com a FAO e parceiros regionais.

Abdulhakim Elwaer, diretor-geral assistente da FAO e representante regional para o Oriente Próximo e o Norte da África, destacou a urgência de ações coordenadas para fortalecer os sistemas agroalimentares diante de pressões como mudanças climáticas, escassez de água, volatilidade econômica e conflitos.

Elwaer afirmou que a região atravessa um momento crítico, com crises simultâneas que interrompem cadeias de abastecimento e comprometem a segurança alimentar e os meios de subsistência, tornando essencial uma ação política coordenada.

Dados da FAO indicam que cerca de 77,5 milhões de pessoas no Oriente Próximo e no Norte da África — o equivalente a 15,8% da população — enfrentaram fome em 2024, enquanto quatro em cada dez pessoas vivenciaram insegurança alimentar moderada ou grave.

A região também é a mais afetada pela escassez de água no mundo, com a agricultura consumindo cerca de 85% das retiradas de água doce, enquanto até um terço dos alimentos produzidos globalmente se perde ou é desperdiçado.

Apesar desses desafios, países da região avançam em esforços para melhorar a gestão da água, promover uma agricultura resiliente ao clima e adotar tecnologias digitais para aumentar a produtividade e qualificar a tomada de decisões.

Os resultados da reunião preparatória vão orientar as discussões ministeriais e apoiar uma ação regional coordenada rumo a sistemas agroalimentares mais eficientes, inclusivos e resilientes.