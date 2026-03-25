Arábia Saudita intercepta dois drones

RIAD, 25 de março de 2026 (WAM) — O Ministério da Defesa da Arábia Saudita anunciou nesta quarta-feira (25/03) a interceptação e destruição de dois drones, um na Região Leste e outro em Riad.

O anúncio foi feito em comunicado divulgado pela Agência de Imprensa Saudita (SPA, na sigla em inglês).

A Defesa Civil saudita havia informado anteriormente que lidou com destroços resultantes da interceptação de um míssil balístico que caiu sobre os telhados de duas casas, uma delas em construção e desocupada, em uma área residencial da Província Oriental.

O porta-voz da Defesa Civil afirmou que o incidente causou danos materiais limitados, sem registro de feridos.