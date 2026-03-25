Gabinete do Qatar renova condenação a ataques do Irã contra o país e o Golfo

DOHA, 25 de março de 2026 (WAM) — O gabinete do Qatar renovou nesta quarta-feira (25/03) sua condenação e denúncia dos ataques iranianos contra o país, os Estados do Golfo e a Jordânia, e pediu a cessação imediata das ações, em conformidade com o direito internacional, o respeito à Carta das Nações Unidas e os princípios de boa vizinhança.

A Agência de Notícias do Qatar (QNA, na sigla em inglês) informou que o gabinete afirmou que o país mantém esforços intensivos, em coordenação com parceiros regionais e internacionais, para apoiar soluções diplomáticas que encerrem a escalada de forma a garantir o respeito à soberania dos Estados, preservar a segurança e a estabilidade regionais e evitar novos riscos e consequências para as populações.