Emirados Árabes Unidos condenam ataques terroristas não provocados do Irã contra região do Curdistão, no Iraque

ABU DHABI, 25 de março de 2026 (WAM) — Os Emirados Árabes Unidos condenaram e denunciaram com veemência os ataques terroristas não provocados com mísseis lançados pelo Irã contra dois alvos militares na região do Curdistão iraquiano, que resultaram na morte e em ferimentos de dezenas de forças peshmerga.

Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores afirmou que esses ataques representam uma escalada perigosa e uma violação dos princípios do direito internacional. A pasta reiterou a plena solidariedade dos Emirados Árabes Unidos com o Iraque e com o Governo Regional do Curdistão, além do apoio a todas as medidas destinadas a proteger a segurança, garantir a integridade dos cidadãos e preservar a estabilidade.

O ministério expressou condolências e solidariedade às famílias das vítimas, bem como ao governo e ao povo do Iraque e ao Governo Regional do Curdistão. Desejou ainda uma pronta recuperação a todos os feridos.