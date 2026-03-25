Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas adota resolução por consenso que condena ataques do Irã e destaca impactos grave

GENEBRA, 25 de março de 2026 (WAM) — O Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas adotou por consenso uma resolução histórica sobre as implicações dos ataques iranianos aos Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Omã, Qatar, Kuwait, Arábia Saudita e Jordânia.

A resolução, copatrocinada por mais de 100 países, reflete um consenso internacional claro de condenação a essas ações.

O texto condena com veemência os ataques realizados com mísseis e drones como violações evidentes do direito internacional e como uma grave ameaça à paz e à segurança internacionais.

A resolução também condena violações relacionadas ao ataque a civis e à infraestrutura civil, incluindo aeroportos, portos, instalações de energia, usinas de dessalinização e áreas residenciais, e afirma que os ataques atingiram países que não são parte no conflito.

O documento também enfatiza a rejeição de quaisquer atos ou ameaças destinados a fechar, obstruir ou interferir na navegação internacional, incluindo no Estreito de Ormuz e em Bab al-Mandab, considerando essas ações uma ameaça direta à segurança e à estabilidade regionais e internacionais.

A resolução destaca ainda os impactos mais amplos da escalada sobre o comércio internacional, a segurança energética e as cadeias globais de suprimentos, incluindo seus efeitos sobre o exercício dos direitos humanos.

O texto reafirma o apoio à soberania, à integridade territorial e à independência dos países afetados e reconhece o direito inerente à autodefesa, individual ou coletiva, em conformidade com o artigo 51 da Carta das Nações Unidas.

A resolução pede ao Irã que cesse imediata e incondicionalmente todos os ataques, ameaças e provocações e que cumpra integralmente suas obrigações no âmbito do direito internacional.

O documento também solicita que o Irã forneça reparação plena, eficaz e imediata a todas as vítimas pelos danos e perdas decorrentes desses ataques.

A adoção ocorre após o pedido de países do Conselho de Cooperação do Golfo e da Jordânia para a realização de um debate urgente, realizado nesta quarta-feira no Conselho de Direitos Humanos, em Genebra, que resultou na aprovação da resolução sobre as implicações para os direitos humanos dos ataques injustificados realizados pelo Irã contra os Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Omã, Qatar, Kuwait, Arábia Saudita e Jordânia.