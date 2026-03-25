Vice-presidente dos Estados Unidos recebe Sultan Al Jaber na Casa Branca

WASHINGTON, 25 de março de 2026 (WAM) — JD Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, recebeu nesta quarta-feira (25/03) o ministro da Indústria e Tecnologia Avançada e diretor-geral e CEO do grupo ADNOC, Sultan Al Jaber, na Casa Branca, em Washington.

Al Jaber transmitiu os cumprimentos da liderança dos Emirados Árabes Unidos e destacou a solidez da relação bilateral entre os dois países.

Al Jaber afirmou ter sido bom retomar o contato com o vice-presidente dos Estados Unidos neste momento crítico. "Discutimos o fato de que a segurança energética equivale à segurança global e que restabelecer a livre passagem pelo Estreito de Ormuz é a única solução duradoura para estabilizar os mercados globais. Também destacamos a força das relações entre Emirados Árabes Unidos e Estados Unidos em setores-chave, incluindo segurança, comércio, investimento, tecnologia, energia, saúde e educação.”