Bahrein intercepta e destrói 154 mísseis e 350 drones desde o início de ataques do Irã

MANAMA, 26 de março de 2026 (WAM) — O Comando-Geral das Forças de Defesa do Bahrein informou que os sistemas de defesa aérea interceptaram e destruíram 154 mísseis balísticos e 350 drones direcionados ao país desde o início da agressão iraniana, classificada como hostil e terrorista.

Em comunicado divulgado pela agência oficial Bahrain News Agency (BNA, na sigla em inglês), o comando destacou que o uso de mísseis balísticos e drones contra áreas civis e propriedades privadas constitui uma violação flagrante do direito internacional humanitário e da Carta das Nações Unidas. Segundo o texto, esses ataques indiscriminados representam uma ameaça direta à paz e à segurança regional.