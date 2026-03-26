Al Tawiyen, em Fujairah, registra maior volume de chuva nos Emirados na quarta-feira

ABU DHABI, 26 de março de 2026 (WAM) — Diversas áreas dos Emirados Árabes Unidos registraram volumes variados de chuva nesta quarta-feira (26/03), em meio a condições climáticas instáveis, com a formação de nuvens convectivas.
O Centro Nacional de Meteorologia (NCM, na sigla em inglês) informou que Al Tawiyen, em Fujairah, registrou o maior volume de chuva, com 47,9 milímetros. Em seguida aparecem Al Marjan, em Ras Al Khaimah, com 39,7 milímetros; Khor Fakkan, em Sharjah, com 33,3 milímetros; e Khatam Al Shaklah, em Abu Dhabi, com 31,6 milímetros. O porto de Khor Fakkan registrou 28,3 milímetros.