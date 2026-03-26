Defesa aérea dos Emirados intercepta 15 mísseis balísticos e 11 drones

ABU DHABI, 26 de março de 2026 (WAM) — As defesas aéreas dos Emirados Árabes Unidos interceptaram nesta quinta-feira (26/03) 15 mísseis balísticos e 11 drones lançados do Irã.

Desde o início dos ataques iranianos, classificados como flagrantes pelas autoridades, os sistemas de defesa aérea dos Emirados já interceptaram 372 mísseis balísticos, 15 mísseis de cruzeiro e 1.826 drones.

Os ataques resultaram na morte de dois integrantes das Forças Armadas durante o cumprimento do dever, além da morte de um civil marroquino contratado pelas Forças Armadas e de outras oito pessoas de nacionalidade paquistanesa, nepalesa, bengalesa, palestina e indiana.

Ao todo, 169 pessoas ficaram feridas, com lesões de leve a grave. Entre os feridos há cidadãos dos Emirados Árabes Unidos, Egito, Sudão, Etiópia, Filipinas, Paquistão, Irã, Índia, Bangladesh, Sri Lanka, Azerbaijão, Iêmen, Uganda, Eritreia, Líbano, Afeganistão, Bahrein, Comores, Turquia, Iraque, Nepal, Nigéria, Omã, Jordânia, Palestina, Gana, Indonésia, Suécia e Tunísia.

O Ministério da Defesa afirmou que mantém plena prontidão para enfrentar qualquer ameaça e que responderá com firmeza a qualquer ação que tente comprometer a segurança do país, garantindo a proteção da soberania, da estabilidade e dos interesses nacionais.