Centro Nacional de Meteorologia prevê chuva forte, ventos intensos e mar agitado na sexta-feira

ABU DHABI, 26 de março de 2026 (WAM) — O Centro Nacional de Meteorologia (NCM, na sigla em inglês) prevê que o tempo nesta sexta-feira (27/03) será de parcialmente nublado a nublado, com formação de nuvens convectivas e ocorrência de chuva forte em grande parte do país em diferentes momentos, além de queda nas temperaturas.
Em comunicado, o órgão informou que os ventos soprarão de sudeste a nordeste, com velocidade entre 15 e 30 km/h, podendo chegar a 60 km/h. O mar no Golfo Arábico ficará agitado, especialmente com a presença de nuvens.
A segunda maré alta ocorrerá às 08h05, e a primeira maré baixa às 15h02. No Mar de Omã, o mar também ficará agitado, sobretudo com a presença de nuvens, com a primeira maré alta às 18h26, a segunda às 05h10, a primeira maré baixa às 10h55 e a segunda às 23h56.