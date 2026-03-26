Chuva deve continuar em todo o país até a noite desta sexta-feira, prevê Centro Nacional de Meteorologia

ABU DHABI, 26 de março de 2026 (WAM) — O Centro Nacional de Meteorologia (NCM, na sigla em inglês) informou que o país seguirá sob influência de um sistema de instabilidade até a noite desta sexta-feira (27/03), devido à atuação de uma frente principal concentrada nas regiões mais a oeste, onde já foram registradas chuvas fortes em áreas isoladas.

O órgão explicou que os efeitos do sistema devem se estender gradualmente ao emirado de Abu Dhabi entre 1h e 3h de sexta-feira, alcançando também Dubai, o litoral norte e áreas do interior ao sul, com ocorrência de chuva forte.

O sistema avançará posteriormente para as regiões norte e leste, além da área de Al Ain, entre 4h e 5h, com continuidade das chuvas intensas.

O Centro destacou ainda a possibilidade de formação de nuvens carregadas em diferentes áreas do país, com precipitações de intensidade moderada a forte em alguns momentos, persistindo até a noite de sexta.