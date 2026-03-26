Jordânia condena com veemência ataque iraniano contra Emirados

AMÃ, 26 de março de 2026 (WAM) — A Jordânia condenou, nos termos mais enérgicos, o ataque iraniano contra os Emirados Árabes Unidos, que resultou na morte de duas pessoas, de nacionalidades paquistanesa e indiana.

O ataque também deixou vários feridos, entre eles um cidadão jordaniano, um emiradense e um indiano, em decorrência da queda de destroços em Abu Dhabi.

Segundo a agência oficial Petra, o Ministério das Relações Exteriores e de Expatriados reiterou a rejeição absoluta do país a esses atos, classificados como uma violação flagrante da soberania dos Emirados e uma perigosa escalada que ameaça a segurança regional.

O ministério também destacou a solidariedade firme da Jordânia aos Emirados diante desses ataques e expressou apoio total a todas as medidas adotadas para proteger o território, a segurança e a população.