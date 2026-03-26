Comitê de Integração Econômica destaca ambiente de negócios dos Emirados com mais de 1,4 milhão de empresas ativas

ABU DHABI, 26 de março de 2026 (WAM) — O Comitê de Integração Econômica realizou sua terceira reunião de 2026, presidida pelo ministro da Economia e do Turismo, Abdulla bin Touq Al Marri. Com a participação de diretores-gerais de departamentos econômicos locais, o encontro abordou o fortalecimento da coordenação entre autoridades federais e locais para impulsionar a diversificação econômica e a competitividade do país.

O comitê analisou o cenário de investimentos diante das condições globais atuais e destacou a elevada confiança dos investidores, além do papel do setor privado na manutenção de cadeias de suprimento resilientes. As discussões também incluíram o avanço da equipe responsável pela legislação econômica, criada para modernizar o marco regulatório e apoiar o crescimento sustentável.

Al Marri afirmou que o modelo econômico avançado dos Emirados, orientado pela liderança do país, permite enfrentar de forma eficaz desafios regionais e internacionais. Ele destacou o papel dos departamentos econômicos na supervisão de mercado, na proteção do consumidor e no aumento da eficiência institucional, fatores que contribuíram para reduzir a dependência do petróleo e otimizar o uso de recursos nacionais.

A reunião também tratou da integração do Registro Econômico Nacional (NER, na sigla em inglês) com entidades governamentais, com o objetivo de garantir a troca precisa de dados sobre mais de 1,4 milhão de empresas ativas.

Além disso, o comitê analisou os preparativos para a avaliação mútua de 2026 do Grupo de Ação Financeira Internacional (FATF), com foco em medidas de combate à lavagem de dinheiro e na transparência sobre beneficiários finais.