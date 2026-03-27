Defesa aérea dos Emirados intercepta 6 mísseis balísticos e 9 drones

ABU DHABI, 27 de março de 2026 (WAM) — Os sistemas de defesa aérea dos Emirados Árabes Unidos interceptaram nesta sexta-feira (27/03) seis mísseis balísticos e nove drones lançados do Irã.

Desde o início dos ataques iranianos, as defesas aéreas dos Emirados já interceptaram 378 mísseis balísticos, 15 mísseis de cruzeiro e 1.835 drones.

Os ataques resultaram na morte de dois integrantes das Forças Armadas durante o cumprimento do dever, além da morte de um civil marroquino contratado pelas Forças Armadas e de outras oito pessoas de nacionalidade paquistanesa, nepalesa, bengalesa, palestina e indiana.

Ao todo, 171 pessoas ficaram feridas, com lesões de leve a grave. Entre os feridos há cidadãos dos Emirados Árabes Unidos, Egito, Sudão, Etiópia, Filipinas, Paquistão, Irã, Índia, Bangladesh, Sri Lanka, Azerbaijão, Iêmen, Uganda, Eritreia, Líbano, Afeganistão, Bahrein, Comores, Turquia, Iraque, Nepal, Nigéria, Omã, Jordânia, Palestina, Gana, Indonésia, Suécia e Tunísia.

O Ministério da Defesa afirmou que está preparado para enfrentar qualquer ameaça e que atuará com firmeza contra qualquer ação que comprometa a segurança do país, garantindo a proteção da soberania, da estabilidade e de seus interesses e capacidades nacionais.