Parlamento Árabe condena ataques sistemáticos e contínuos do Irã contra países da região

CAIRO, 27 de março de 2026 (WAM) — O presidente do Parlamento Árabe, Mohamed bin Ahmed Al Yamahi, condenou os ataques sistemáticos e contínuos do Irã contra diversos países árabes, classificando-os como uma violação flagrante das normas do direito internacional e dos princípios da Carta das Nações Unidas, além de uma ameaça direta à segurança e à estabilidade regional.

Em comunicado, Al Yamahi afirmou que os ataques, realizados com mísseis e drones desde o início do conflito, refletem uma postura hostil recorrente que desconsidera a soberania nacional e a segurança de civis.

Al Yamahi disse que os ataques a infraestruturas e as vítimas civis evidenciam o desrespeito das autoridades iranianas aos princípios básicos do direito internacional humanitário e demonstram uma tentativa deliberada de espalhar instabilidade na região.

O presidente do Parlamento Árabe responsabilizou plenamente o regime iraniano pelos atos, que classificou como criminosos, e por suas consequências, e pediu que a comunidade internacional assuma suas responsabilidades legais, políticas e morais, adotando uma posição imediata e firme para interromper essas violações e pôr fim às políticas agressivas do Irã contra países árabes, que representam ameaça à paz e à segurança regional e internacional.

Al Yamahi reafirmou o apoio total do Parlamento Árabe às medidas legítimas adotadas pelos países afetados para proteger sua segurança e estabilidade, preservar a soberania e defender seus territórios e capacidades, em conformidade com o direito internacional e o direito à autodefesa.