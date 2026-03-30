Governante de Sharjah cria Complexo de Espaço e Astronomia

SHARJAH, 30 de março de 2026 (WAM) — O governante de Sharjah, xeique Sultan bin Mohammed Al Qasimi, emitiu decreto que estabelece o Complexo de Espaço e Astronomia de Sharjah.

Segundo a medida, será criada uma instituição especializada em ciências espaciais e astronomia no emirado, denominada “Sharjah Space and Astronomy Complex”, vinculada à Universidade de Sharjah e sob sua supervisão.

A norma determina que o presidente da Universidade de Sharjah emitirá decisão para definir objetivos, competências, estrutura administrativa e demais aspectos do complexo. O texto também prevê a transferência de todos os funcionários, ativos, bens, direitos, obrigações e recursos financeiros da Academia de Astronomia, Ciências Espaciais e Tecnologia de Sharjah para a nova entidade.

De acordo com o decreto, a Lei nº 2 de 2019, que tratava da criação e regulamentação da academia, foi revogada.