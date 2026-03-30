Defesa aérea dos Emirados Árabes Unidos intercepta 11 mísseis balísticos e 27 drones

ABU DHABI, 30 de março de 2026 (WAM) — Os sistemas de defesa aérea dos Emirados Árabes Unidos interceptaram nesta segunda-feira (30/03) 11 mísseis balísticos e 27 drones lançados do Irã.

Desde o início dos ataques iranianos, classificados como flagrantes pelas autoridades, as defesas aéreas dos Emirados já interceptaram 425 mísseis balísticos, 15 mísseis de cruzeiro e 1.941 drones.

Os ataques resultaram na morte de dois integrantes das Forças Armadas durante o cumprimento do dever, além da morte de um civil marroquino contratado pelas Forças Armadas e de outras oito pessoas de nacionalidade paquistanesa, nepalesa, bengalesa, palestina e indiana.

Ao todo, 178 pessoas ficaram feridas, com lesões de leve a grave. Entre os feridos há cidadãos dos Emirados Árabes Unidos, Egito, Sudão, Etiópia, Filipinas, Paquistão, Irã, Índia, Bangladesh, Sri Lanka, Azerbaijão, Iêmen, Uganda, Eritreia, Líbano, Afeganistão, Bahrein, Comores, Turquia, Iraque, Nepal, Nigéria, Omã, Jordânia, Palestina, Gana, Indonésia, Suécia e Tunísia.

O Ministério da Defesa afirmou que está preparado para enfrentar qualquer ameaça e atuará com firmeza contra ações que comprometam a segurança do país, garantindo a proteção da soberania, da segurança e da estabilidade, além de seus interesses e capacidades nacionais.