Tempo será parcialmente nublado com chance de chuva nesta terça-feira, prevê Centro Nacional de Meteorologia

ABU DHABI, 30 de março de 2026 (WAM) — O Centro Nacional de Meteorologia (NCM, na sigla em inglês) prevê que o tempo nesta terça-feira (31/03) será parcialmente nublado a nublado em alguns momentos, com possibilidade de chuva de fraca a moderada em áreas isoladas, podendo ser forte em alguns períodos, especialmente nas regiões norte e leste do país.
Os ventos devem variar de fracos a moderados, com rajadas ocasionais, de noroeste a sudeste, com velocidades entre 10 e 25 km/h, podendo chegar a 40 km/h.
No Golfo Arábico, o mar ficará de calmo a moderado, podendo ficar agitado em alguns momentos com a formação de nuvens. A primeira maré alta ocorrerá às 12h02, a segunda à 01h15, enquanto a primeira maré baixa será às 18h34 e a segunda às 06h43.
No Mar de Omã, o mar também ficará de calmo a moderado, podendo ficar agitado em alguns momentos com a formação de nuvens. A primeira maré alta ocorrerá às 08h45, a segunda às 21h04, enquanto a primeira maré baixa será às 14h54 e a segunda às 03h27.