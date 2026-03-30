Fujairah recebe segunda etapa do Campeonato Khaled bin Mohamed bin Zayed de Jiu-Jítsu

ABU DHABI, 30 de março de 2026 (WAM) — Fujairah vai receber a segunda etapa da 3ª edição do Campeonato Khaled bin Mohamed bin Zayed de Jiu-Jítsu, entre os dias 3 e 5 de abril, no Complexo Esportivo Zayed.

O evento reunirá atletas de destaque de clubes e academias de todo o país, em disputas em diferentes faixas etárias.

A Federação de Jiu-Jítsu dos Emirados Árabes Unidos informou que as competições começam na sexta-feira (03/04), com as categorias sub-18, adultos e masters, no masculino e feminino. No sábado (04/04), as disputas seguem com as categorias sub-14 e sub-16, e o evento termina no domingo (05/04), com as categorias sub-12 e infantil. Ao longo dos três dias, a expectativa é de confrontos intensos e de maior presença do público, com incentivo à participação das famílias.

Desde sua criação, o campeonato tem desempenhado papel central na identificação de novos talentos e no desenvolvimento de atletas. A realização regular das etapas contribui para a evolução do desempenho e para a preparação de competidores que representam o país em eventos internacionais.

A realização da etapa em Fujairah reflete o compromisso da federação em organizar competições em diferentes emirados, ampliando a base da modalidade e fortalecendo sua conexão com a comunidade. A iniciativa também permite que o público acompanhe de perto as disputas, em linha com a estratégia de consolidar o jiu-jítsu como um esporte de base no país.

O vice-presidente da Federação de Jiu-Jítsu dos Emirados Árabes Unidos, Mohamed Salem Al Dhaheri, afirmou que o campeonato tem papel relevante no desenvolvimento da modalidade no país, ao incentivar a cultura esportiva e ampliar o alcance do jiu-jítsu entre diferentes comunidades.

“O campeonato segue em crescimento como um dos principais eventos do calendário nacional. Ele oferece um ambiente competitivo que eleva o nível técnico e aproxima as famílias da modalidade”, disse.

A competição integra um circuito de oito etapas realizadas ao longo da temporada nos Emirados Árabes Unidos, sendo cinco na categoria com quimono (Gi) e três sem quimono (No-Gi). O torneio contribui para o desenvolvimento dos atletas, fortalece a competitividade entre clubes e amplia a presença do jiu-jítsu na comunidade.