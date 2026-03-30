Líder dos Emirados Árabes Unidos recebe ligação do presidente do Conselho Europeu

ABU DHABI, 30 de março de 2026 (WAM) — O presidente dos Emirados Árabes Unidos, xeique Mohamed bin Zayed Al Nahyan, recebeu uma ligação do presidente do Conselho Europeu, António Costa, na qual discutiram a situação na região em meio à escalada militar em curso e seus impactos sobre a paz e a segurança regional e internacional, além dos efeitos sobre a navegação internacional e a economia global.

A conversa também abordou a agressão terrorista iraniana contínua contra os Emirados Árabes Unidos e outros países da região, incluindo ataques contra civis e infraestruturas civis. Costa condenou a agressão e afirmou que ela constitui uma violação da soberania e do direito internacional, além de comprometer a paz e a segurança regional e internacional.

Os dois lados também discutiram a cooperação entre os Emirados Árabes Unidos, a União Europeia e seus Estados-membros, bem como oportunidades para ampliar as relações de forma a atender interesses comuns e gerar benefícios mútuos.